Obituário - 6 de agosto de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/08/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

José dos Reis, 91. Natural de Portugal. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Virgulino Filho, 91. Natural de São João (PE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Tavares, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ozorio José Pereira, 87. Natural de Jacuí (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério Municipal de Guaxupé (MG).

Antonio Ricardo Boaro, 76. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene Chiose, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Raimundo Rebelo, 68. Natural de Brasópolis (MG). Residia no Jardim São Gabriel, em São Paulo, Capital. Dia 31, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Caetana Adelaide da Silva, 67. Natural de São José do Belmonte (PE). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célia Regina Cavallini Barbosa, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Reginaldo Menezes de Almeida, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Belém, em São Paulo, Capital. Motorista. Dia 31, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Valdinaldo Lopes de Almeida, 63. Natural de São Caetano. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André.Dia 31. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Fernando Prado do Nascimento, 58. Natural de Tarauacá (Acre). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 31. Cemitério de Rio Branco (AC).

SÃO BERNARDO

Tercília Lavatti Spinelli, 100. Natural de Itapira (SP). Residia no bairro Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Idovaldo Morales, 84. Natural de Itapuí (SP). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Ilza De Conte, 81. Natural de Martinópolis (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Maria Margarida Laureano, 80. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Manoel Costa das Neves, 76. Natural de Ubaitaba (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 31. Vale da Paz.

José Antônio Santin, 75. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Maria das Graças Paiva Pereira, 75, Natural de Paraguaçu (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Isabel Molino Sasaki, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Dom Pedro I, em São Paulo, Capital. Dia 31, em São Bernardo. Campo das Oliveiras.

Jair Pedro, 67. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Rosângela Baraldi, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Ana Maria Batista, 56. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia na Vila Nova Baeta, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Luiz Fernando da Conceição, 39. Natural de Santo André. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Abílio Rodrigues Dantas, 84. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Adevaldo Ribeiro de Faria, 84. Natural de Mimoso do Sul (ES). Residia no bairro Santo Antônio, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Clarice Sanches Rogotti, 84. Natural de São Paulo. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Célia Aparecida Silva da Conceição, 55. Natural de Piranga (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 31. Memorial Metropolitano de Piracicaba (SP).

Luciano Ferreira da Silva, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

José Batista da Silva Filho, 78. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Pablo Moreira do Nascimento, 27. Natural de Suzano (SP). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.