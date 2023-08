Escola promove Caminhada da Paz hoje à tarde

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



04/08/2023 | 11:48



Alunos, pais, professores, funcionários, equipe egstora e toda a counidade escolar da EE Paulo Emílio Salles Gomes, localizada na Rua dos Ciprestes, 860, no Jardim Irene, em Santo André, participam hoje à tarde, às 15 horas, da Caminha da Paz.

O objetivo da ação, além de chamar a atenção para o tema Segurança Pública, é tratar sobre a importância de transformar as escolas em um espaço de paz, de acolhimento e de afeto, bem como trabalhar as emoções, sentimentos e estimular convivências entre as pessoas, tema que, aliás, é parte das atividades abordadas neste ano pela unidade.

A escola atende, atualmente, cerca de 1.100 alunos. Para esta ação, a expectativa é reunir 300 pessoas. Devem participar crianças dos Anos Iniciais, entre 6 e 7 anos, dos Ensinos Fundamentais I e II, Ensino Médio e do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O percurso da caminhada compreende um trajeto de cerca de 1.600 metros e terá apoio da Polícia Militar (Ronda Escolar) e do Departamento de Trânsito.

A ação faz parte de uma orientação da Secretaria Estadual da Educação para que as unidades escolares intensifiquem ações de promoção da paz nas escolas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4971-9090.