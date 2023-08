Governo Federal garante verba para construir UPA em Mauá

Raphael Rocha, do Diário do Grande ABC



04/08/2023 | 10:09



O Ministério da Saúde formalizou a aprovação da demanda apresentada pelo prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), para instalação da quinta UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na cidade. As secretarias de Saúde e de Obras do município já iniciaram o trâmite burocrático necessário visando à obtenção da documentação para a liberação de R$ 7 milhões para subsidiar o projeto. O município entrará com contrapartida.

“Já estive cinco vezes em Brasília este ano, com a equipe do presidente Lula, e o assunto da quinta UPA sempre foi prioridade. Era um compromisso do plano de governo que apresentamos na campanha de 2020. Trabalhamos para realizar mais esse sonho da nossa população. Queremos aumentar a cobertura dos serviços de urgência e emergência na cidade e nossa capacidade de atendimento na saúde. Essa notícia é a certeza de que estamos fazendo a coisa certa, pelo bem da população de Mauá”, disse o prefeito.

A nova UPA ficará no Jardim Santa Lídia, e atenderá aproximadamente 112 mil residentes da região. O terreno, pertencente à própria Prefeitura, totaliza mais de 1.300 metros quadrados e está situado na Rua Cezário Parmegiani. “É uma importante reivindicação dos moradores de bairros como Parque das Américas, Jardim Itapark, Santa Lídia e Flórida, que normalmente se deslocam até as UPAs Vila Assis ou Barão de Mauá, quando precisam de um médico”, comentou o petista Marcelo.

HOSPITAL NARDINI

Outra demanda que o chefe do Executivo trata junto ao governo federal é a liberação de R$ 23 milhões para reforma e readequação de um andar do Hospital Nardini, provavelmente o segundo. O recurso permitirá à Prefeitura realizar uma reestruturação no equipamento, inaugurado em 1986 e que nunca passou por uma reforma mais ampla.

A ideia inclui transferir o setor administrativo, que ocupa área no segundo andar, para outro prédio no entorno do hospital e utilizar o espaço para ampliar setores destinados ao atendimento da população.

“Sobre a demanda levada ao governo federal com pedido de verba para reforma de um andar do Nardini, estamos preparando a documentação para reencaminhar a solicitação ao Ministério da Saúde. Provavelmente ainda neste mês estarei novamente em Brasília para conversar sobre esse assunto”, disse Marcelo Oliveira.

Ainda com relação ao Hospital Nardini, o prefeito tem cobrado o governo do Estado, desde o início do ano, sobre a retomada do repasse mensal de R$ 1,5 milhão para ajudar no custeio do equipamento, despesa bancada integralmente pela Prefeitura e que chega a R$ 10 milhões por mês. Marcelo Oliveira lamenta que até o momento a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não avançou na questão, com a qual tem se debatido desde o início do ano.

Mas a oportunidade para cobrar pessoalmente o governador provavelmente seja o próximo dia 14, quando Tarcísio de Freitas deve participar de encontro que reunirá os prefeitos dos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo e também da Capital, Ricardo Nunes (MDB). “Vou levar para ele essa demanda de repasse para ajudar no custeio do Nardini. Vai debaixo do meu braço, em uma pasta, para que ocorra o mas rápido possível)”, comentou o petista.