Diretor de 'Aquaman 2' é internado após ser levado às pressas a pronto-socorro

04/08/2023 | 10:17



O diretor do longa Aquaman 2, James Wan, precisou ser hospitalizado após sofrer complicações de saúde no meio da madrugada e ser levado às pressas a um pronto-socorro. A informação foi divulgada por sua mulher, Ingrid Bisu, nas redes sociais nesta quinta-feira, 3. O motivo da emergência não foi divulgado.

"Foram dias e noites extremamente difíceis e assustadores. Você nunca quer correr para o pronto-socorro no meio da noite e ter que ficar no hospital. Cedars Sinai (centro de tratamento) é realmente o melhor! Os melhores médicos, enfermeiras, técnicos, pessoas maravilhosas. James está bem agora e está se recuperando", escreveu.

O texto foi divulgado junto com uma foto do diretor na cama do hospital Cedar Sinai Medical Center, em Los Angeles, na Califórnia (EUA).

O filme Aquaman 2 está previsto para estrear nos cinemas no dia 25 de dezembro aqui no Brasil. O diretor também é conhecido por dirigir Jogos Mortais em 2004, Annabelle em 2014, Velozes e Furiosos em 2015.