Grávida de gêmeos, Bárbara Evans vai parar às pressas no hospital: O negócio está triste

04/08/2023 | 10:10



Bárbara Evans deu um baita susto nos seguidores na noite da última quinta-feira, dia 3. Isso porque a influenciadora, que está grávida de gêmeos de Gustavo Theodoro, foi parar no hospital às pressas.

Nas redes sociais, Evans explicou o motivo e disse que os bebês estão bem:

- Vocês acreditam que ainda não dormi? Estou no hospital, está tudo bem. Tem nada a ver com os bebês. Mas lembram da minha unha com problema? Fui deitar para dormir e ela começou a latejar. Estava até agora tentando dormir e não consegui, tive que vir ao hospital para ver o que posso tomar e o que está acontecendo nessa unha. Estou sem dormir, ainda. Está vermelho e quente esse dedo, vocês não fazem ideia. Algum ruim deu. Estou morta de cansaço.

E continuou:

- Vocês não têm noção da dor que estou sentindo. Para eu levantar e vir ao hospital por causa de uma unha, é porque o negócio está triste. Não estou conseguindo encostar o dedo no chão. Isso que estava tudo bem, começou a doer assim que cheguei no hotel.