Charge - 4 de agosto de 2023

Seri



04/08/2023 | 09:44



O CNDH (Conselho Nacional dos Direitos Humanos) enviou ontem uma recomendação à Prefeitura de São Bernardo e ao governo do Estado sobre o processo de despejo do Projeto Meninos e Meninas de Rua, que atende há mais de 30 anos crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social no município. O órgão solicitou que não seja realizada nenhuma medida de desocupação forçada, principalmente por meio da PM (Polícia Militar), enquanto não for instituída uma mesa de negociação ou mediação de conflito.

A situação gira em torno do fechamento da sede do projeto, localizada desde 1994 na Rua Jurubatuba, na região central de São Bernardo.