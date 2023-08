Com sede em Santo André, agência Octopus completa 45 anos

Da Redação



04/08/2023 | 09:54



Octopus, uma das principais agências de publicidade do Brasil e sediada no Grande ABC, celebra seu 45º aniversário no próximo dia 8 de agosto de 2023. Com sede em Santo André, São Paulo, a agência tem lista de trabalhos prestados não apenas no Estado, mas também com operações estabelecidas em Brasília.

A Octopus desempenha um papel duplo, atuando tanto como agência de publicidade quanto como uma empresa de consultoria em comunicação. Seu escopo de trabalho abrange desde contas governamentais até parcerias do setor privado e organizações do terceiro setor, consolidando sua presença ao longo do tempo por meio de uma abordagem estratégica e uma habilidade de execução multifacetada.

Paulo Cesar Ferrari, presidente da Octopus, enalteceu a sintonia da empresa com os novos tempos. “A agência acompanha as mudanças, seguindo tendências globais e traduzindo sua capacidade de se reinventar como ato contínuo. De dentro para fora, ela reforça seu protagonismo regional e peso nacional. A Octopus soube e sabe se adequar aos movimentos do mercado e à renovação no jeito de se fazer propaganda. E foi exatamente isso que permitiu sua permanência no mercado.”

Esta agência de caráter familiar tem a participação da família não somente na direção, mas também na expansão dos seus empreendimentos. De acordo com Michel Haibi, diretor de atendimento e licitações, a Octopus acumulou uma coleção de prêmios notáveis ao longo da sua jornada e manteve sua presença constante na lista das maiores agências do Brasil.

“Temos objetivos, visão, clientes e resultados relevantes para ampliar nossa competitividade. É como vemos acontecer, por exemplo, com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral): juntos, superamos recordes de engajamento e envolvimento, fundamentais para uma jornada de comunicação de sucesso, diante de públicos tão diversos no país”, disse Haibi.

Como consultoria de comunicação, a Octopus explora estratégias que promovem o crescimento inteligente e sustentável de diversos perfis de negócios. “O olhar para o negócio, muito além dos objetivos de comunicação e marketing, é o que tem feito a diferença na observação analítica que conseguimos praticar com as contas que atendemos. Conhecer profundamente o segmento e participar mais da vida do cliente faz com que o passo a passo a ser desenvolvido leve em conta suas dores reais. É uma troca que resulta na visão macro que precisamos ter”, colocou Liu Ferrari, diretor de planejamento.



E, como agência multiplataforma, as soluções integradas geram maior agilidade e resultado na aplicabilidade da comunicação. Segundo Larissa Ferrari, diretora digital, esse ecossistema possibilita um controle maior na funcionalidade e mensuração da estratégia. "A robustez é o que nos faz construir cases de sucesso, como por exemplo, com a Câmara Municipal de São Paulo. Nós a transformamos, em conjunto com nosso cliente, na Casa Legislativa com maior interação positiva no Brasil. Isso não se faz da noite para o dia, demanda consistência, percepção e atitude responsável.”



“Nossa cultura, moldada ao longo de mais de quatro décadas, reforça o compartilhamento de ideias e habilidades, permitindo uma atuação eficiente em todas as entregas. Dessa forma, a Octopus constrói um sistema que se retroalimenta com profissionais especialistas, parceiros chave, tecnologia, relacionamento e uso estratégico dos recursos”, comentou Maiara Ferrari, diretora administrativa.



Aos 45 anos, nos orgulhamos em afirmar que a Octopus é “atemporal, como toda grande ideia”. "Porque, afinal de contas, a solução criativa, a ''grande ideia’, é a essência do nosso trabalho. Isso sempre fez e sempre fará a diferença. Seja no planejamento, na mídia, no atendimento, na produção ou na criação, essa é a busca que nos move e nos renova, todos os dias”, concluiu Caroline Ferrari, diretora de novos negócios e head de licitações.