Positivo Vision: conheça a nova linha de notebooks da marca

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/08/2023 | 09:55



A marca de computadores, smartphones, tablets e acessórios da Positivo Tecnologia lança a Positivo Vision, linha de notebooks pensada para facilitar e dar mais conforto à rotina dos usuários, especialmente os que precisam de computadores para trabalhar e estudar.

Os primeiros modelos são o Positivo Vision C14, que já está disponível, e o Positivo Vision C15, que será lançado na próxima terça-feira (8). Ambos se destacam por recursos como o Lumina Bar, composto por duas barras de iluminação em LED posicionadas ao lado da webcam, e a tecla de sincronização automática com smartphones. Além da diferença no tamanho dos monitores, já que o primeiro tem 14 polegadas e o segundo 15,6 polegadas, o modelo Positivo Vision C15 tem a funcionalidade smart touch com três botões retroiluminados customizáveis para que o usuário personalize como preferir, e um benefício adicional: dois anos de garantia de fábrica.

“A nova linha Vision foi criada para atender às necessidades do dia a dia de usuários conectados, que dependem de um notebook para desempenhar suas atividades profissionais ou de estudo”, explica Daniela Colin, diretora de Procurement e Desenvolvimento de Produto da Positivo Tecnologia. “São produtos extremamente leves, já que um dos nossos objetivos é facilitar o transporte por quem está sempre em movimento, e contam com diferenciais pensados nas demandas mais frequentes das rotinas corporativas ou acadêmicas. Por isso, optamos por funções que melhoram as experiências dos usuários em videochamadas e que facilitem o acesso deles aos dados que estão salvos nos smartphones”, completa.

As novas barras de iluminação em LED, posicionadas nos dois lados da webcam dos notebooks Positivo Vision, são ideais para uso em chamadas de vídeo, gravações e até fotografias. O recurso é um diferencial para usuários localizados em ambientes com pouca luminosidade, pois tem três níveis de intensidade, e é prático para quem está sempre em deslocamento. Já a tecla de sincronização com celulares facilita a rotina de quem compartilha informações, documentos e fotos entre smartphones e notebooks. Com ela, usuários de modelos de celular compatíveis com o recurso só precisam de um clique para que o Windows abra automaticamente o software “Vincular Celular” e, então, deem andamento à atividade.

No modelo Positivo Vision C15, o smart touch é uma exclusiva barra com três botões retroiluminados sequenciais e sensíveis ao toque posicionada no canto inferior direito do notebook. Com ela, o usuário tem a facilidade e praticidade de definir atalhos e recursos de sua preferência, tudo por meio de um software gratuito de customização. “Esse é um diferencial para quem usa frequentemente as mesmas aplicações e não quer perder tempo. Assim como nas demais novidades, buscamos uma forma de dar mais agilidade e conforto a profissionais e estudantes que precisam ser produtivos a qualquer hora e lugar”, diz Daniela.

Com visual moderno e elegante, os dois novos notebooks da linha Positivo Vision ainda contam com teclas serigrafadas com detalhes em laranja, que ajudam intuitivamente o usuário a localizar as teclas mais usadas no teclado do notebook. Além disso, vêm com Windows 11 e têm tela de alta definição (HD) com antirreflexo, webcam cover e slot para upgrade de armazenamento SSD ou HD (além do armazenamento padrão eMMC).

O Positivo Vision C14 tem bateria com duração média de 7 horas, 1,4kg, 18,7mm de espessura, e 81% de proporção de tela-corpo. O produto já está à venda no site da Positivo e principais redes varejistas, com preços a partir de R$ 1.499. Já o Positivo Vision C15 tem bateria com duração média de 8 horas, 1,7kg, 19,9mm de espessura e 85% de proporção de tela-corpo. O modelo estará disponível para compra de terça-feira (8), por R$ 1.699, também no site da marca e lojas de varejo.