Da Redação



04/08/2023 | 09:53



A lamentável decisão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), de despejar de imóvel público o Projeto Meninos e Meninas de Rua, ultrapassou os limites do município e repercutiu em Brasília. Ontem, a medida entrou na mira do CNDH (Conselho Nacional dos Direitos Humanos). O departamento do governo federal recomendou à gestão do tucano – com cópia encaminhada à administração do Estado – que interrompa o processo de desocupação forçada, especialmente com o apoio da Polícia Militar, enquanto não for instituída mesa de negociação ou mediação de conflito. Surdo aos apelos do bom-senso e da sociedade, o chefe do Executivo deveria ouvir ao menos a União.



Não há ninguém em São Bernardo, além do prefeito e seus apaniguados, que seja favorável à cruzada que Orlando Morando move – praticamente desde que chegou ao comando da Prefeitura – contra a instituição social que funciona desde 1994 na Rua Jurubatuba, na região central de São Bernardo, e atende atualmente cerca de 1.000 crianças e adolescentes pobres, especialmente moradores da periferia, em programas sociais, culturais e educacionais. Sabe-se lá por quais razões, o programa passou a ser alvo do prefeito, que, em 2018, retirou do projeto a permissão de uso do imóvel, dando início a luta jurídica, cujo round mais recente foi vencido pela administração municipal na Justiça paulista.



Com a hipótese de despejo iminente, o CNDH decidiu se manifestar em tentativa de impedir a desocupação do prédio, o que colocaria em risco a prestação dos serviços a quase 30 famílias vulneráveis. Segundo o documento, a ação da administração são-bernardense afronta os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, que defende a cidadania, a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A manifestação do departamento do governo federal configura-se um chamado à razão. A sociedade e, especialmente, as pessoas atendidas pelo projeto esperam que o prefeito Orlando Morando tenha o mínimo de sensibilidade para escutá-lo.