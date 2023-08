PSB migra oficialmente para o governo de Marcelo Oliveira em Mauá

Raphael Rocha



04/08/2023 | 09:49



O PSB ingressou oficialmente no governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT). Na noite desta quinta-feira (3), o chefe do Executivo anunciou a ex-deputada estadual Patrícia Gama como secretária de Cultura. O acerto foi abonado pela deputada federal Tabata Amaral (PSB) e pelo deputado estadual Caio França (PSB).

“Dia histórico para a política de nossa cidade. Oficializamos a vinda do PSB para o nosso governo. O encontro reuniu lideranças da legenda em níveis municipal, estadual e nacional”, disse Marcelo. Certamente, o PSB ajudará a fortalecer nossa gestão. Ex-secretária estadual de Direitos Humanos e ex-deputada estadual, Patrícia Gama assumirá a Secretaria de Cultura de Mauá”, adicionou.

O PSB em Mauá foi, nos últimos anos, adversário do PT no município, até pela presença do ex-prefeito e hoje deputado estadual Atila Jacomussi nos quadros da legenda. Depois da ida de Atila para o Solidariedade, a aproximação das siglas teve início. Um dos coordenadores do PSB na região e figura ligada a Caio França, David Ramalho foi responsável por costurar a parceria.

Além de Marcelo, Tabata e Caio, participaram do encontro que selou a união o deputado estadual Rômulo Fernandes (PT), os secretários municipais Leandro Dias (Governo) e Tadeu de Souza (adjunto de Cultura), o vereador Ricardinho da Enfermagem, além de David Ramalho, Sérgio Cammarano e Tchelo Pierro.