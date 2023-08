Claudio Heinrich é eliminado de No Limite, mas ganha chance de voltar ao reality

04/08/2023 | 09:10



Fogo no parquinho! No sexto episódio de No Limite, que foi ao ar na última quinta-feira, dia 3, Claudio Heinrich levou a pior e acabou sendo eliminado. Contudo, o ator foi surpreendido com uma nova chance de voltar ao reality.

Tudo começou quando Heinrich recebeu quatro votos no Portal de Eliminação e precisou duelar contra Paulinho no Desafio de Fogo. A tarefa era complicada: ambos precisavam fazer o fogo pegar na altura para as chamas romperem uma corda. Ao perder, Claudio deu adeus ao programa.

- Estou triste de sair, mas também estou feliz. Desde o primeiro dia que estou aqui eu aprendi muito. Isso aqui foi uma experiência muito marcante para a minha vida e para a minha carreira. Tudo que eu aprendi aqui vou ensinar para o meu filho.

Porém, o ator foi surpreendido com uma notícia empolgante: ele teria a oportunidade de voltar ao No Limite. Mas calma que não é tão simples assim. Ele vai para o Acampamento Ocuïride, onde disputará a repescagem com Guilherme, Simoni e Dedé.