São Caetano e São Bernardo duelam na Copa Paulista

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



04/08/2023 | 08:57



A sexta rodada da Copa Paulista prossegue hoje com o clássico regional entre São Caetano e EC São Bernardo às 15h, no Estádio Anacleto Campanella. O Azulão, que ainda não venceu na competição, é o penúltimo colocado do Grupo C com apenas um ponto, e só está a frente do lanterna Santo André devido ao saldo de gols. Já o Cachorrão, que começou bem vencendo as duas primeiras partidas, vem de uma sequência ruim, com três derrotas para Portuguesa, Portuguesa Santista e São José. Uma vitória hoje é importante para a equipe não desgarrar do pelotão da frente. Na Copa Paulista classificam os dois primeiros de cada grupo e dois melhores terceiros colocados.

Na partida de logo mais o time do técnico Renato Peixe não poderá contar com o meia Vitor Hugo, expulso na última partida. O treinador, aliás, está confiante na vitória. “Corrigimos algumas questões táticas para aproveitar melhor as situações de gol que estamos criando para conseguir o resultado positivo”, disse.

Já o São Caetano, que vem utilizando como base a equipe sub-20, deverá ter a volta do atacante Everton, que cumpriu suspensão contra a Portuguesa. No último treino, o técnico Axel acertou detalhes de marcação e saídas de bola.