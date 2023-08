Nostalgia: descubra os 10 jogos mais vendidos para Atari 2600

Bianca Bellucci

Do 33Giga



04/08/2023 | 08:55



O VGChartz é um site norte-americano que monitora as vendas do setor de games ao redor do mundo e realiza uma série de rankings a partir de seus dados. Um deles, por exemplo, aponta os jogos mais vendidos para Atari 2600. A seguir, veja quais títulos ocupam as primeiras colocações. Para conferir a lista completa, clique aqui. É válido destacar também que a maioria das sinopses foram baseadas no site Atari Classics, que traz os games para serem aproveitados online.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

1. Pac-Man

Um clássico ocupa a primeira posição dos jogos mais vendidos para Atari 2600. Pac-Man – também conhecido no Brasil como Come-Come – foi publicado em 1982. A proposta era controlar o famoso mascote dentro do enorme labirinto e fugir dos fantasmas. Ao consumir uma pílula de poder, no entanto, era possível engolir os vilões por curto tempo.

2. Asteroids

O objetivo de Asteroids era atirar e destruir os asteroides e discos voadores que apareciam na tela, sem colidir com nenhum ou ser atingido pelo contrafogo dos discos. O jogo se tornava mais difícil conforme o número de obstáculos aumentava. Foi lançado em 1979.

3. Frogger

Frogger é um jogo criado em 1981 em uma parceria entre as, então jovens, empresas SEGA e Konami. A mecânica do game era simples: o jogador devia controlar um sapo que precisava atravessar, com tempo limitado, uma estrada movimentada e um rio cheio de obstáculos até chegar ao seu ninho.

4. Pitfall!

Pitfall Harry’s Jungle Adventure, popularmente conhecido por Pitfall!, foi lançado em 1982. No controle de um aventureiro, o jogador tinha a missão de avançar pela selva e se livrar de obstáculos, que eram muito variados. Entre eles, crocodilos, escorpiões, buracos, rios e troncos de árvore que rolavam.

5. Missile Command

Este game, que está entre os jogos mais vendidos para Atari 2600, era vendido junto ao console no Brasil. Aqui, a proposta era defender uma cidade do ataque de mísseis vindos do céu. O jogador podia colocar uma mira em qualquer ponto da tela e causar uma grande explosão, com raio de alcance suficiente para destruir toda a armação do inimigo. Foi lançado em 1980.

6. Demon Attack

Demon Attack é um jogo de tiro para Atari 2600 criado em 1982. O jogador devia controlar uma pequena nave e enfrentar diversos demônios que apareciam na tela, que tinham o intuito de matá-lo. Era possível brinca sozinho ou em dupla.

7. Space Invaders

Lançado em 1978, Space Invaders foi um dos primeiros jogos de tiro com gráfico bidimensional. O objetivo do game era destruir ondas de naves a bordo de uma espaçonave humana, para ganhar o maior número de pontos possível.

8. E.T.: The Extra Terrestrial

Neste game de 1982, o objetivo era guiar o icônico personagem por meio de várias telas para coletar três peças de um telefone interplanetário que lhe permitiria entrar em contato com seu planeta natal. É válido destacar que E.T.: The Extra Terrestrial é frequentemente citado como um dos piores jogos de todos os tempos e um dos maiores fracassos comerciais da história.

9. Ms. Pac-Man

Este jogo é uma sequência do número um da lista. Foi lançado em 1982 e apresentava a personagem feminina Ms. Pac-Man. O objetivo do game era guiar a protagonista por meio de um labirinto, comendo todos os pontos de comida e evitando os fantasmas que a perseguiam.

10. Dig Dug

Na última posição entre os jogos mais vendidos para Atari 2600, está Dig Dug. Lançado em 1982, o jogador assumia o comando de um escavador para criar labirintos subterrâneos em busca dos prêmios em forma de vegetais. Mas era necessário tomar cuidado com vilões que se escondiam embaixo da terra e podiam matar com apenas um toque.