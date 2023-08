Encomendas à indústria da Alemanha sobem 7% em junho ante maio e superam previsão

04/08/2023 | 07:28



As encomendas à indústria da Alemanha cresceram 7% em junho ante maio, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pela agência de estatísticas do país, a Destatis. O resultado veio bem acima das expectativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam queda de 1,5% no período. Houve expansão das encomendas externas, que registraram avanço de 13,5% em junho ante o mês anterior, mas queda das encomendas domésticas, que viram recuo de 2% no mesmo intervalo. Na comparação anual, as encomendas totais avançaram 3% em junho. A Destatis também revisou as variações das encomendas à indústria alemã em maio para ganho mensal de 6,2% e redução anual de 4,4%.