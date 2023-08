Junji Ito, ícone dos mangás de terror, vem ao Brasil para a CCXP

04/08/2023 | 07:02



O mangaká japonês Junji Ito, um dos principais nomes do mangá de terror, virá ao Brasil pela primeira vez para a CCXP 23, a principal convenção brasileira de cultura pop, que ocorre entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, na São Paulo Expo. Ito terá um painel no Palco Thunder e estará presente nos quatro dias do evento, além da Spoiler Night, em 29 de novembro.

O artista é autor de obras como Uzumaki e Tomie, que o consolidaram como uma das figuras mais influentes do terror japonês. Ele é vencedor de quatro Eisner Awards, prêmio que é considerado o Oscar das produções em quadrinhos.

Suas histórias também ganharam adaptações em anime, como Junji Ito Collection (2018), disponível na Crunchyroll, e Junji Ito: Histórias Macabras do Japão (2023), lançado pela Netflix. Já o mangá Uzumaki, sua obra mais popular, logo ganhará uma adaptação.

COLECIONADOR

Comemorando 35 anos de carreira, Ito vem à CCXP para divulgar seu artbook, uma edição de colecionador sobre suas histórias, a ser lançado no Brasil pela Editora Pipoca & Nanquim.

"Estamos muito felizes e empolgados de trazer pela primeira vez um nome tão grande do mundo dos mangás", afirmou Ivan Costa, sócio-fundador da CCXP e curador da programação de Histórias em Quadrinhos, em comunicado.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis e variam entre R$ 180 e R$ 3.200. Segundo a organização, informações sobre sessões de autógrafos com o artista serão divulgadas futuramente.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.