América-MG e Red Bull Bragantino empatam na 1ª partida das oitavas da Copa Sul-Americana

03/08/2023 | 23:18



América-MG e Red Bull Bragantino iniciaram a decisão das oitavas de final da Copa Sul-Americana com um empate. Os dois times ficaram no 1 a 1, nesta quinta-feira, em partida disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

A dupla volta a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21 horas, na Neo Química Arena, na capital. A Conmebol exige que os estádios para a próxima fase tenham capacidade mínima para 20 mil torcedores, superior ao que o Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, comporta. Quem vencer avança para as quartas de final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Red Bull Bragantino impôs um bom ritmo no início da partida com volume de jogo, enquanto o América procurou jogar no contra-ataque. Após os dez minutos, o América melhorou na partida subindo mais a marcação e, aos 20, quando chegou, levou perigo com Breno, que recebeu de Matheusinho e bateu cruzado. A bola passou perto do gol do time paulista.

Depois de retomar o comando da partida, o time paulista abriu o marcador aos 40. Lucas Evangelista acionou Luan Cândido na esquerda e ele cruzou rasteiro na área. Éder foi cortar com um carrinho, mas acabou desviando contra o próprio gol.

O América procurou se impor no jogo no segundo tempo, principalmente depois das mudanças feitas pelo técnico Vágner Mancini. O Red Bull Bragantino, porém, controlou a partida e segurou as investidas do time mineiro.

Aos 27, o América buscou o empate. Em cobrança ensaiada de escanteio pela direita, Martínez levantou a bola na área para Mastriani, na primeira trave, desviar para o gol de cabeça e marcar seu sexto na competição. No fim, os mineiros pressionaram, mas o time visitante soube segurar o empate.

Antes da partida de volta da Copa Sul-Americana, os times têm compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O América, no domingo, enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 18h30. O Bragantino encara o Coritiba, fora de casa, no domingo, às 18h30.