Santo André começa nesta sexta disputa pela final da LBF

Cleber Ferrette



03/08/2023 | 20:39



Chegou a hora! Nesta sexta-feira à noite as meninas da AD Santo André começam a disputa por uma vaga na final da LBF ( Liga de Basquete Feminino). Em playoff melhor de três partidas, as andreenses enfrentam o forte time do SESI Araraquara.



O primeiro jogo acontece logo mais às 21 horas, no Ginásio Laís Elena (Pedro Dell’Antonia), com entrada gratuita. O segundo jogo será no dia 8 e o terceiro, caso haja necessidade, será no dia 10. Ambos serão no interior, na casa das adversárias, que têm melhor campanha na competição.



A equipe andreense vem se preparando para esse playoff há mais de 10 dias, uma vez que nas quartas de final fechou a decisão contra Blumenau em 2 a 0 no dia 19 de julho. De lá pra cá, o técnico Rafael Choco teve tempo para aprimorar o time tática e tecnicamente.



O quinteto andreense deve ter entre as titulares as alas/pivôs Sassá, Yasmin e Glenda, a armadora Lays e a ala/armadora Tássia.



Na outra semifinal, jogando em Campinas ontem, o Sampaio Basquete já abriu 1 a 0 contra a Unimed. <TL>CF