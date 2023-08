Atendimentos em bancos de leite do estado tiveram alta de 12%

Beatriz Mirelle



04/08/2023 | 07:00



O número de atendimentos da rede estadual de Bancos de Leite Humano aumentou 12% entre janeiro e junho deste ano, ao ir de 265 mil neste período de 2022 para 269,7 mil agora. Ao todo, foram mais de 30,9 mil litros de leite coletados neste ano frente 28 mil litros coletados no primeiro semestre de 2022.

O leite materno, considerado o alimento ideal para o desenvolvimento da criança, é capaz de fornecer todos os nutrientes necessários para as necessidades do bebê. Ele é recomendado de forma exclusiva dos 0 a 6 meses de idade e em conjunto com a introdução alimentar para a criança de 2 anos ou mais. No Agosto Dourado, a região se mobiliza para ressaltar a importância do aleitamento materno e da doação desse item fundamental para a formação do ser humano.

No Grande ABC, há dois bancos de leite municipais (um em Santo André e outro em São Bernardo), que doam para bebês prematuros ou acompanhados pela rede pública, além de um posto de coleta na maternidade do Hospital Nardini, na Rua Regente Feijó, 166, em Mauá. “Quando o bebê nasce prematuro, por exemplo, a mãe produz um leite com características para protegê-lo nessa fase mais frágil”, informa Kelly Coca, diretora do Centro de Aleitamento e Banco de Leite Humano da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

Nesse contexto, a doação do leite materno é uma forma de garantir a prática de aleitamento às crianças que estão internadas ou em casos de mães que possuem uma condição de saúde que não permite a amamentação direto no peito.

Em Santo André, o banco está no Hospital da Mulher (R. América do Sul, 285). No momento, são 268 doadoras. No primeiro semestre deste ano, 406,3 litros de leite pasteurizado foram armazenados, sendo 369,5 litros distribuídos nas unidades neonatal, ação que beneficiou 238 bebês. Os números para contato são 11 4478-5048 ou 11 4478-5027. O Banco de Leite Humano de São Bernardo (Avenida Bispo Cesar D’Acorso Filho, 161, Rudge Ramos) distribui o alimento para todos os bebês prematuros nascidos e assistidos pela rede hospitalar. Os contatos são 11 4365-1480 (ramal 1203) ou por Whatsapp 11 96194-2262. Em ambos os locais, as mulheres interessadas podem realizar todo o processo sem sair de casa e os profissionais retiram o material no domicílio da doadora conforme visita programada.

“A orientação é que a doadora seja aquela pessoa que percebe que tem leite excedente, ou seja, que consegue alimentar além do filho. Ela tem que ser elegível. Há análise do cartão pré-natal, de exames sorológicos e se ela tem alguma infecção ou toma alguma remédio não recomendado para participar desse ato. Mulheres que têm Hepatite B, por exemplo, não podem doar. Geralmente, a mãe que deseja participar doa mais de uma vez”, detalha Kelly.

Na programação do Agosto Dourado, todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Diadema e Mauá terão até 31 de agosto ações de conscientização.

Hoje, às 9h, a UBS Nova Conquista realiza encontro de gestantes para orientar sobre o tema, enquanto em 23 de agosto, às 9h, na UBS Vila Paulina, haverá debate sobre amamentação. O Hospital Municipal de Diadema recebe em 16 de agosto, à tarde, palestra, roda de conversa e participação dos palhaços da A Esperada Companhia.

Em Rio Grande da Serra, há o programa Amiga do Leite Materno na EMEB’s (Escolas Municipais de Educação Básica), que incentiva e apoia o aleitamento materno nas escolas locais. Ainda na cidade, entre 7 e 11 de agosto, as UBSs do Parque América, Centro, Santa Tereza, Vila Lopes e Vila Niwa terão o evento “Primeira Infância, Saúde da Gestante” com orientações de profissionais da saúde para grupos de gestantes.