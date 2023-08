GCM de Sto.André terá óculos inteligentes e câmera na farda

Da Redação



03/08/2023 | 20:24



A Prefeitura de Santo André anunciou nesta quinta-feira (3) um pacote de investimentos em tecnologia na área da segurança com aquisição de novos equipamentos digitais que serão utilizados pela GCM (Guarda Civil Municipal).

O pacote contempla um novo sistema de comunicação com 130 rádios portáteis, 40 rádios móveis, além de 50 câmeras corporais (body cams), 20 tablets e cinco óculos inteligentes. "Mantemos uma política de investimento em tecnologia importante para nossa cidade. E hoje apresentamos equipamentos que serão embarcados imediatamente nas viaturas e utilizados por nossos GCMs, itens que serão instrumentos importantes para redução de índices criminais na cidade. Não tenho a menor dúvida que essas ferramentas vieram para ficar e garantir mais agilidade no trabalho que nossos guardas realizam", destacou o prefeito Paulo Serra,

Uma das inovações é a troca do sistema de comunicação da GCM, que usava uma tecnologia antiga por radiofrequência e que passa a funcionar em um sistema híbrido, utilizando a cobertura da rede de celular para os novos rádios portáteis adquiridos. O antigo sistema de comunicação, além de ter um custo elevado, tinha transmissão de dados limitada, especialmente em áreas mais distantes da região central. A nova tecnologia transmite dados por meio de internet com áudio, textos e imagens, possibilitando maior eficiência e controle operacional.

Além desse novo sistema foram adquiridas câmeras corporais (body cams), que serão utilizadas pelos GCMs para captura de imagens das ações policiais em áudio e vídeo, e com sistema de geolocalização, possibilitando realizar a transmissão ao vivo para a Central de Operações da Guarda Civil Municipal. Os novos equipamentos adquiridos contam ainda com rádios portáteis com transmissão digital de voz, permitindo troca de informações com maior segurança e eficiência. Nas viaturas, todas também foram equipadas com sistema de comunicação digital também.

Tablets instalados nas viaturas serão utilizados para identificação de vestígios não visíveis a olho nu, para o registro de evidências e provas, com maior precisão e praticidade no transporte. Um console de despacho para a Central de Comunicação (Cecom) da GCM também foi adquirido permitindo a integração dos sistemas de comunicação digital e analógica, com tráfego criptografado de dados e informações, permitindo uma melhor visualização da origem das chamadas e um tempo de resposta mais efetivo na coordenação das operações.

ÓCULOS

Outra inovação foi a aquisição de óculos inteligentes, que serão utilizados pelos GCMs em ações especiais. Os equipamentos realizam transmissão em tempo real, permitindo que a equipe de apoio no Centro de Operações Integradas (COI) tenha acesso à visão do agente na rua. Os óculos também têm a capacidade de reconhecer procurados pela Justiça por meio de reconhecimento facial. Essa funcionalidade será possível com a disponibilização do banco de dados da Secretaria de Segurança Pública de Estado, parceria que está em tratativas com o Governo do Estado de São Paulo.