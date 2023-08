Cia Mevitevendo apresentará dois espetáculos durante o mês de agosto

Da Redação



03/08/2023 | 19:36



Nos sábados de agosto, às 16h, a Cia. Mevitevendo traz ao Sesc São Caetano dois espetáculos que exploram o trabalho com bonecos, máscaras e manipulação de materiais. Os espetáculos Fábulas dias 5 e 12, e Esses Olhos Tão Grandes dias 18 e 26, misturam técnicas teatrais com referências das artes visuais e do cinema de animação. Em seus espetáculos, atores e bonecos recriam um mundo imaginário e esquisito, criando um jogo que alterna realidade e fantasia capaz de envolver públicos de todas as idades. As sessões são abertas ao público geral, com venda de ingresso pela rede SescSP.

Entre bonecos e com um cenário encantador, dias 5 e 12 de agosto, a Cia apresenta o espetáculo FÁBULAS, e contará sobre um tempo em que os bichos ainda falavam, lá onde as antigas histórias nasceram, onde ainda existe um mundo fabuloso de seres, sons e imagens. Animais inteligentes e tolos, corajosos e covardes, honestos e trapaceiros aparecem em diferentes fábulas, nos mostrando de maneira engraçada e comovente, como podemos ser tão iguais e tão diferentes deles.

ESSES OLHOS TÃO GRANDES, uma adaptação do clássico conto de Charles Perrault Le Petit Chaperon Rouge, será apresentada nos dias 19 e 26 de agosto. A protagonista desta versão que ocorre dentro de um teatro é uma menina solitária e sonhadora que quer ver tudo além das cortinas remendadas do teatro. Um espetáculo destinado tanto a adultos fascinados com o mundo quanto a crianças curiosas e imaginativas.