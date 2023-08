Arthur Aguiar diz que voltaria para uma edição do BBB só com campeões

03/08/2023 | 19:10



Arthur Aguiar fez o maior sucesso durante a sua participação no Big Brother Brasil 22 e, por conta disso, acabou faturando o grande prêmio do reality exibido na Rede Globo. Nos últimos dias, o cantor participou do podcast com Lucas Selfie e revelou se aceitaria entrar novamente na casa mais vigiada do Brasil.

- Arthur, você participaria de um BBB só de campeões?, quis saber Lucas.

Arthur revelou que claro e ainda revelou quem mais aceitaria o convite:

- Participaria. Eu encontrei a Juliette no meu dermatologista lá no Rio, e aí a gente teve exatamente essa conversa: se a gente participaria se tivesse um BBB dos campeões. E os dois falaram a mesma coisa. Ela disse que iria.

Os dois então relembraram de alguns campeões e Arthur falou sobre um em especial:

- Ele era um dos que mais torcia, na segunda vez, que ele ganhou, ele tinha muita garra.