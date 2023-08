Jaques Wagner: Decisão de incluir PP e Republicanos já está tomada

03/08/2023 | 18:22



O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse nesta quinta-feira, 3, que "a decisão da inclusão do PP e Republicanos na base do Poder Executivo já está tomada" e que "o problema (agora) é desenhar a engenharia".

"O governo está fazendo o desenho para satisfazer quem chega e não maltratar quem já está", disse Wagner, na saída da cerimônia de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin.

"O presidente (Lula) está ouvindo pessoas até ter uma fotografia que considere a melhor", completou o líder do governo no Senado.

Perguntado sobre quais pastas estariam sendo consideradas para acomodar o PP e o Republicanos na reforma ministerial, Wagner não as revelou. "É isso que Lula está resolvendo", respondeu.

O líder do governo no Senado disse que o anúncio da reforma ministerial para abarcar os dois partidos do Centrão no governo deve ser feito apenas a partir da quarta-feira da semana que vem, após Lula retornar da viagem que fará à Região Norte.