Presidente da Federação da Somália de Atletismo é suspensa e vai responder por nepotismo

03/08/2023 | 17:29



A presidente da Federação de Atletismo da Somália está suspensa e vai responder por nepotismo. De acordo com o comunicado do Ministro do Esporte do país, Mohamed Barre Mohamud, a decisão de retirar Khadijo Aden Dahir do cargo foi tomada após um vídeo com a sobrinha da mandatária, Nasra Abukar, correndo a prova dos 100 metros nos Jogos Mundiais Universitários, em Chengdu, na China, viralizar nas redes sociais.

"Khadijo Aden Dahir, presidente da Federação de Atletismo da Somália, se envolveu em atos de abuso de poder, nepotismo e difamação do nome da nação em âmbito internacional. Com base nestas descobertas, o presidente do Comitê Olímpico da Somália deve suspender Khadijo. Além disso, informo que vamos prosseguir com uma ação legal contra a presidente da Federação de Atletismo da Somália e os indivíduos responsáveis pela falsificação da Associação Esportiva da Universidade da Somália", diz o comunicado do governo.

De acordo com a investigação realizada pelo governo local após o vídeo viralizar, ficou provado que Nasra Abukar não possuía nenhum tipo de ligação universitária, o que impede a participação nos Jogos Mundiais Universitários. Além disso, ainda segundo a investigação, ficou provado que Nasra não é atleta e não está filiada a nenhuma entidade esportiva do país.

ENTENDA O QUE ACONTECEU

Uma das baterias da fase classificatória da prova dos 100 metros dos Jogos Mundiais Universitários com Nasra Abukar, atleta da Somália, que ficou em último lugar e surpreendeu pela distância para as demais atletas, que resultou no pior tempo da história da prova.

Nasra, de 20 anos, terminou a corrida em 21s81, praticamente o dobro do tempo da vencedora, a brasileira Gabriela Silva Mourão, que anotou 11s58. Diante da marca, uma série de suspeitas foram levantadas pelos organizadores.

Depois que o vídeo ganhou notoriedade na internet, as autoridades esportivas e governamentais da Somália vieram a público informar que uma investigação sobre o ocorrido seria feita e os responsáveis teriam que se explicar.