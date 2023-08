Quem é Ethan, irmão de Mbappé que pode substituí-lo no Paris Saint-Germain

03/08/2023 | 17:20



A volta de Neymar aos gramados depois de cinco meses, com dois gols e uma assistência na vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 0 sobre o Jeonbuk Motors, foi o que de mais relevante aconteceu no amistoso desta quinta-feira. Mas não passou despercebida a presença de um atleta cujo sobrenome é mundialmente famoso: Ethan Mbappé, irmão de Kylian.

Enquanto Kylian continua afastado do elenco principal, sem definir o seu futuro a um ano do fim de seu contrato com o clube francês, o jovem de 17 anos foi titular vestindo a camisa 38 nesta quinta-feira e deixou o campo no segundo tempo. "Muito orgulhoso de fazer minha estreia como titular pelo meu clube do coração", resumiu o meio-campista.

O atleta já havia participado de outras duas partidas da pré-temporada atual, contra Le Havre e Al Nassr. Em ambos, porém, tinha iniciado entre os reservas, saindo do banco no segundo tempo. A tendência é de que faça parte nesta temporada do elenco comandado por Luis Enrique.

Como seu irmão, Ethan deu os primeiros passos no futebol na base do AS Bondy, time do bairro homônimo, no subúrbio de Paris. Ele fez a sua estreia no elenco profissional do PSG quando tinha 15 anos, em dezembro do ano passado, em um amistoso contra o Paris FC.

Ethan está no PSG desde 2017, mas foi em 2021 que assinou seu primeiro contrato profissional, vigente até a metade de 2024. Ele é um meio-campista armador, que constrói as jogadas e arma a equipe, portanto tem estilo de jogo diferente do irmão, um atacante rápido, habilidoso e goleador.

Em 2019, aos 13 anos, Ethan Mbappé veio ao Brasil para a disputa de um torneio em Porto Alegre com o PSG. Naquele momento, ele já chamava a atenção dos meninos brasileiros justamente por ser irmão do astro francês.

No mesmo ano, foi pré-selecionado para integrar a INF Clairefontaine, academia de futebol da França conhecida por formar craques, como o próprio Kylian. Henry, Matuidi e Anelka são outros nomes conhecidos formados lá.

Nas redes sociais, o jovem, que é patrocinado pela Nike, já é um fenômeno. Só em seu perfil no Instagram, amealha mais de 3 milhões de seguidores. Entre as 51 publicações, algumas são com o irmão. Em uma publicação há duas semanas, os dois aparecem juntos em um treino do PSG, ambos sorrindo. "Um orgulho enorme poder jogar contigo irmão", escreveu Ethan para Kylian.