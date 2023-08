Após participar de desafio com pimentas, Anitta bebe leite, lacrimeja e xinga

03/08/2023 | 17:10



Anitta está ficando cada vez mais conhecida no exterior por conta de sua músicas, clipes polêmicos e aparições em eventos. Entretanto, não é só assim que a cantora está cada vez mais popular. Além da parte musical, a artista também faz diversas entrevistas que rendem momentos icônicos.

Desta vez, a Girl From Rio participou do canal do Youtube First We Feast, e comeu uma série de frangos fritos apimentados. Enquanto degustava diversas pimentas, Anitta também respondeu algumas perguntas sobre sua carreira.

Mas, apesar de tentar manter a seriedade na hora de responder o entrevistador, a ardência da pimenta não estava ajudando muito. Por conta disso, a cantora precisou tomar muito leite, já que a bebida pode cortar o efeito da iguaria.

Além de tentar acabar com o gosto apimentado em sua boca, a artista não conseguiu conter as lágrimas e xingou muito em português.