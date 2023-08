Cristiano Ronaldo marca no fim e evita eliminação precoce do Al Nassr na estreia de Sadio Mané

03/08/2023 | 16:53



O novo Al Nassr, reforçado de Alex Telles, Fofana, Brozovic e com o senegalês Sadio Mané pela primeira vez em campo, quase amargou o primeiro vexame da nova temporada. Coube ao astro Cristiano Ronaldo salvar a equipe de eliminação na fase de grupos da Copa Árabe dos Clubes Campeões. O português empatou o jogo com o egípcio Zamalek, por 1 a 1, com cabeçada no fim, garantindo a segunda colocação da chave C.

Mané entrou na segunda etapa no King Fahd Stadium, na Arábia Saudita, e foi homenageado pelo português. Cristiano Ronaldo, assim que apareceu na segunda trave para vencer o goleiro do Zamalek, aos 42 minutos da etapa final, correu para abraçar o novo companheiro.

Era um confronto direto pela segunda posição da chave, que teve o Al Shabab em primeiro após vitórias contra o próprio time egípcio e sobre o US Monastir, ambas por 1 a 0. Na estreia, um 0 a 0 com o Al Nassr.

Somente a vitória servia para o Zamalek, que tinha 3 pontos, diante de quatro da equipe de Cristiano Ronaldo. Depois de um primeiro tempo sem gols, a s redes balançaram na etapa final. Zizo, de pênalti, fez 1 a 0 logo aos 8 minutos. Já na reta final, Konan cruzou para Cristiano Ronaldo evitar o vexame caseiro.

Garantido nas quartas de final com cinco pontos, o Al Nassr do técnico Luis Castro terá novo rival africano pela frente. Neste domingo, possivelmente com Sadio Mané desde o início, a equipe faz mata-mata com o Raja Casablanca, do Marrocos, desta vez no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha.