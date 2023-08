Thiago Servo não quer pagar dívidas com a Justiça com prêmio de reality: 'Advogados resolvendo'

03/08/2023 | 16:22



Thiago Servo não pretende abrir mão do prêmio de R$1 milhão do A Grande Conquista, reality da Record TV de que foi campeão, para o pagamento de dívidas que tem com a Justiça. "Os meus advogados estão resolvendo, será mais uma vitória que eu terei na Justiça. Deus não dá um prêmio para tirar depois", disse o músico, durante a sua participação no programa Selfie Service, no YouTube.

Segundo informações do site Notícias da TV, a ex-dupla sertaneja da cantora Thaeme Mariôto se diz vítima da justiça e pretende recorrer da decisão que ordenou que o prêmio conquistado por ele fosse penhorado.

A ordem de penhora foi feita após Thiago vencer o reality show da Record, já o valor da cobrança corresponde à uma dívida antiga, da compra de um carro e de uma aeronave.