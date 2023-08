Gerard Piqué e Clara Chía vão morar na casa em que ex-jogador vivia com Shakira

03/08/2023 | 16:10



Ao que parece, Gerard Piqué não cansa de provocar polêmicas, né! De acordo com o jornal The Daily Mail, o ex-jogador de futebol decidiu se mudar com a atual namorada, Clara Chía, para a mansão em que vivia com a ex-esposa, Shakira.

A propriedade fica em Cambrils, nos arredores de Barcelona, e é a mesma em que a cantora se instalou durante a gravidez do primogênito do ex-casal. Segundo o El Programa de Ana Rosa, a vizinhança é segura e o local conta com bastante privacidade.

É uma casa antiga do Piqué, imagino que ele a teria alugado [depois de se mudar com Shakira] ou usado em fins de semana, disse o jornalista Pepe Del Real.