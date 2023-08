Matos avança nas duplas no Torneio de Kitzbühel; Melo e Meligeni caem no México

03/08/2023 | 14:45



A quinta-feira foi de boas e más notícias para o tênis brasileiro. Se Rafael Matos avançou no Torneio de Kitzbühel, na Áustria, os compatriotas Marcelo Melo, nas duplas, e Felipe Meligeni, na chave de simples, foram eliminados em Los Cabos, no México. As duas competições são de nível ATP 250.

Atual 49º do mundo nas duplas, Matos avançou à semifinal, ao lado do parceiro, o português Francisco Cabral. Eles derrotaram nesta quinta os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, que formam a dupla cabeça de chave número dois do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5).

"Foi um grande jogo hoje, decidido bem nos detalhes poucas chances para os dois lados muito por mérito nos games de saque de todos. Feliz com essa vitória. Era um jogo bem duro, são grandes jogadores. Vamos com tudo para essa semi, revanche da final de Bastad", comentou o brasileiro.

Na sexta, Matos e o parceiro vão tentar buscar a vaga na final, no duelo contra o equatoriano Gonzalo Escobar e o casaque Aleksandr Nedovyesov. Eles haviam superado o próprio brasileiro e Cabral na decisão de Bastad, na Suécia, no mês passado.

MÉXICO

Na chave de duplas do Torneio de Los Cabos, Marcelo Melo e o australiano John Peers foram eliminados logo na estreia. Os cabeças de chave número dois da competição mexicana foram batidos pelo australiano Andrew Harris e pelo alemão Dominik Koepfer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/8.

"Acho que fizemos um bom jogo, no geral, da mesma forma que poderíamos ter devolvido melhor. Acabamos cometendo alguns erros desnecessários por isso. Amanhã (quinta) estou a caminho de Toronto", comentou Marcelo, que agora disputará o Masters 1000 de Toronto, no Canadá, a partir de segunda-feira.

Em simples, Felipe Meligeni se despediu do torneio mexicano após vencer sua primeira partida numa chave principal de nível ATP. Nesta quinta, ele foi derrotado pelo americano Tommy Paul, pelas oitavas de final, por 7/5 e 7/6 (9/7). O brasileiro salvou sete match points antes de ter a derrota sacramentada.