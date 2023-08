Reconciliação entre os Beckham e Príncipe Harry e Meghan Markle é improvável

03/08/2023 | 14:10



Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Príncipe Harry e Meghan Markle teriam rompido a amizade com David e Victoria Beckham, após uma briga por telefone. De acordo com uma fonte do Daily Mail, o ex-jogador de futebol não estaria pensando em voltar a ser próximo do casal, depois das acusações de que teria vazado informações dos ex-amigos:

- Qualquer reconciliação agora é improvável.

Segundo a opinião de Lizzie Cundy, apresentadora britânica e ex-amiga de Meghan, o casal está perdendo cada vez mais amigos. A inglesa completou contando que ela estava com a ex-atriz quando ela viu Victoria Beckham pela primeira vez e se mostrou muito fã. Para a famosa, a história de que a cantora e o marido vazaram as informações não é muito forte:

- Ela era uma grande fã de verdade, ela deixou isso transparecer. Victoria não precisa vazar histórias, ela não precisa fazer isso. Acho que Victoria e David se afastaram lentamente como os outros amigos, muitos amigos que foram ao casamento se afastaram de Meghan na ponta dos pés. Essas são pessoas de família grande, de jeito nenhum Victoria teria vazado histórias.

A notícia começou a viralizar dias antes do aniversário de Markle. A atriz que sempre preza por passar o dia de forma calma, tem um ritual, de acordo com o seu blog The Tig, que funcionou até 2017, onde ela faz uma lista de pedidos para o novo ano de vida. De acordo com o Daily Mail, a eterna Rachel de Suits, não deve fazer uma grande comemoração para seu aniversário de 42 anos de idade em 4 de agosto.