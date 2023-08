Deolane Bezerra rebate comentários após dar opinião sobre Barbie: - Achei chato e pronto

03/08/2023 | 14:10



Não gostou e hablou! Deolane Bezerra assistiu Barbie e decidiu dar sua opinião sobre o filme dirigido por Greta Gerwig, que conta com Margot Robbie e Ryan Gosling no elenco. A história da boneca mais famosa do mundo estreou nos cinemas dia 20 de julho, e está dividindo opiniões.

Durante a exibição do filme, Carlinhos Maia gravou Deolane em seus stories, já que eles fecharam uma sala e reuniram diversos amigos. Sem papas na língua, a advogada falou:

- Filme chato para c******, meu irmão. Pode falar isso?, disse aos risos.

Rapidamente a opinião dela repercutiu nas redes sociais e diversos internautas a criticaram. Mostrando estar atenta a todos os comentários, Deolane recorreu a sua conta oficial e mandou um recado sincerão para todos que falaram sobre ela:

- Vocês soltam meu anjo, hein! Achei o filme chato e pronto. Opinião é igual a c***, cada um tem o seu! A minha é essa, a de você é a de vocês de pronto. Todo mundo fala e eu não posso falar. Sem pé nem cabeça um negócio daquele, meu irmão.

E não parou por aí! Deolane ainda contou que apenas duas pessoas gostaram do filme:

- Ela é burra, jamais iria entender a mensagem. Do jeito que ela é soberba, arrogante, escrota, ela jamais iria entender a mensagem. Eu entendi, p****! Ninguém que estava lá gostou! Só o Álvaro e a GKay.

Eita!