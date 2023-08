Onde ficar em Lisboa – 10 bons hotéis na capital portuguesa

Maria Beatriz Vaccari

Decidir onde ficar em Lisboa, capital de Portugal, não é uma tarefa fácil. Afinal, a cidade é formada por vários bairros incríveis, com particularidades bem características.

Neste post, reunimos alguns dos melhores hotéis da cidade. Há opções em diferentes localizações e com atrações para os mais diversos tipos de viajantes.

Onde ficar em Lisboa

A região da Baixa, onde fica o centro de Lisboa, concentra alguns dos hotéis mais procurados da capital portuguesa. Quem se hospeda por ali fica próximo aos comércios e a alguns dos pontos turísticos mais populares do pedaço, como a Praça do Comércio, o Elevador de Santa Justa e o Arco da Rua Augusta.

Pertinho da Baixa, Chiado é outra boa opção para turistas. Além de abrigar teatros, galerias de arte e livrarias cheias de charme, a região é conhecida pela atmosfera boêmia, com várias opções de restaurantes conceituados, bares e cafés.

Os fãs de agitação e de atrações relacionadas à vida noturna também costumam gostar de Bairro Alto. Com ruas estreitas e íngremes, o local é o favorito do público jovem de Lisboa, com bares, baladas e até casas de fado.

Alfama, por sua vez, é o bairro mais antigo da capital e concentra as vistas panorâmicas mais lindas da região. Outra opção é se hospedar na área de Belém, que fica ao longo do rio Tejo e é conhecida por delícias gastronômicas como os pastéis de nata.

Os hotéis em Lisboa recomendados pelo Rota de Férias são:

À beira do Tejo, o Altis Belém é uma ótima opção para quem gosta de hotéis de design. Toda arquitetura do prédio é inspirada nas grandes navegações portuguesas.

Próximo ao museu Gulbenkian, o Principe Lisboa é uma opção bacana de hotel na região norte da cidade. O empreendimento é confortável e oferece um bom custo-benefício.

Quem procura uma hospedagem econômica em Baixa pode considerar o Residencial Florescente. A grande vantagem é que o local fica pertinho das principais atrações turísticas.

Com vista panorâmica para cartões-postais como o Castelo de São Jorge, o Hotel Mundial tem terraço, adega e restaurante à la carte. Todas as acomodações foram reformadas recentemente.

O Rossio Plaza Hotel também se destaca pela localização. Próximo à Praça do Comércio, o empreendimento tem diferenciais como concierge, depósito para bagagem e serviços de transfer.

A 300 metros do Teatro Nacional Dona Maria II, o My Story Hotel Figueira é conhecido por oferecer um delicioso café da manhã. As acomodações são completas e muito aconchegantes.

Os quartos com piso de madeira e decorações contemporâneas conferem um charme especial ao Browns Downtown Hotel. O local fica no coração do Centro Histórico de Lisboa, próximo a restaurantes e comércios badalados.

O Altis Avenida Hotel é indicado para quem procura uma acomodação de luxo na capital portuguesa. O local abriga o Rossio Gastrobar e fica a apenas cinco minutos do triângulo comercial da Rua Augusta, do Chiado e da Avenida da Liberdade.

A 400 metros do Centro Cultural de Belém e da Torre de Belém, o NAU Palacio do Governador é outra boa opção de hospedagem em Lisboa. O hotel tem piscinas, spa, restaurante e centro de bem-estar.

Totalmente reformado, o Le Consulant está a poucos minutos a pé da região de compras do Chiado. As acomodações foram decoradas em parceria com conceituadas galerias de arte de Lisboa.

