Ex-marido de Britney Spears é preso por perseguição

03/08/2023 | 13:10



O ex-marido de Britney Spears, Jason Alexander, está sob custódia da polícia por perseguição. Segundo informações do TMZ, não há certeza se ele terá direito a fiança ou terá que comparecer ao tribunal, mas esta não é a primeira vez que teve problemas com a polícia, pois já possui a ficha suja.

Britney e Jason tiveram um casamento relâmpago em Las Vegas, que durou apenas 55 horas. Ele chegou a ser condenado a 128 dias de prisão e recebeu uma ordem de restrição de três anos após invadir a cerimônia de união entre a cantora e seu atual marido, Sam Ashgard. Na época, o ex-companheiro da Princesa do Pop invadiu a casa da artista e chegou até a porta do quarto dela, mas felizmente foi detido por seguranças antes que pudesse fazer contato. Policiais afirmam que ele estava armado com uma faca.

Além disso, Jason recebeu uma série de acusações, que incluíam perseguição criminosa, vandalismo e agressão. Ele não contestou a transgressão agravada e agressão, mas foram rejeitadas as acusações de perseguição criminosa e vandalismo. Para completar, o ex-marido de Britney também foi preso em 2016 por um suposto roubo de joia.