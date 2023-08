José Loreto ganha joia de Ana Maria Braga e se emociona ao falar da filha, Bella: - Justifica tudo na minha vida

03/08/2023 | 13:11



Durante sua participação no Mais Você, nesta quinta-feira, dia 3, José Loreto falou sobre o término das gravações como Lui Lorenzo para a novela Vai Na Fé. Mas antes de ir para o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, ele ensinou uma receita, o artista que descobriu ter diabetes mostrou uma sobremesa com bananas sem açúcar.

Logo após mostrar os dotes culinários, o ator comentou sobre a importância de Sidney Magal em sua preparação para viver o cantor e revelou que já tinha estudado muito sobre o artista:

- Eu acho que eu dou muita sorte, nada é à toa, eu ia fazer o filme do Sidney Magal, antes da pandemia, estava estudando, vendo tudo do Sidney. Nunca estudei música, esse personagem me obrigou a estudar, está aí nas plataformas as músicas do Lui com mais de dois milhões streams.

Ana Maria Braga então surpreendeu José com uma mensagem do cantor Sidney Magal falando especialmente para o artista, que já revelou ter se baseado na personalidade do cantor:

- Que felicidade estar com vocês e principalmente para poder elogiar o trabalho maravilhoso do Zé Loreto, essa figura que está aí com vocês, o Lui Lorenzo. Ele sabe muito bem como nasceu dentro dele esse personagem. De alguma forma eu colaborei sem querer, porque ele tinha sido convidado para protagonizar o meu filme e ele levou um pouquinho do Magal, segundo ele mesmo.

Continuando com as homenagens para o intérprete de Lui Lorenzo, Ana mostrou o momento em que ele cantou com Lulu Santos na novela. Loreto revelou que estava muito nervoso com o momento:

- Imagina meu medo de fazer isso, não passava nada ali hein. O Lulu é demais e o Lulu representa tanta coisa para mim desde a minha infância, minha adolescência, uma referência tão longa e tão importante.

Falando sobre a possibilidade de seguir uma carreira musical, José revelou que não pretende fazer músicas, mas quer trabalhar em papéis que envolvam esse mundo. O ator contou um desejo antigo que vem tentando por um tempo, interpretar Chorão:

- Eu acho que minha carreira já me ocupa muito, mas eu tenho vontade de fazer coisas musicais, eu tenho vontade de fazer um filme do Charlie Brown Jr. Já falei com produtor, com o filho, com a mulher, com a banda, eu quero fazer o Chorão. Então eu quero fazer esses personagens, mas eu não sou um cantor. Sabe porquê o Lui Lorenzo tira a roupa? Aí ninguém nota se eu desafino.

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Carolina Dieckmann se declarou para o amigo Zé Loreto. Em resposta, o ator mandou um beijão para a atriz de Lumiar e também de Sol, a Sheron Menezzes. Renata Sorrah foi motivo de alegria ao ter mandado um vídeo para o Mais Você. Ele contou que adora pegar no pé da amiga:

- Meu sonho é fazer uma peça com a Renata, já joguei para ela. A Renata ela às vezes faz a cena e fala assim: Exagerei? Cortou a cena a gente vira para ela e fala assim, um pouquinho. Ela fica insegura. Meu primeiro encontro com a Renata eu estava de Pantanal e ela toda linda eu virei para ela e falei, Renata que legal seu tênis, ele é velho né. Ela contou que nunca mais conseguiu usar, mas eu falei: Era um elogio.

Família

Ana Maria Braga falou que em meio a todos as mulheres com quem ele trabalha e disse admirar, uma delas tem o maior espaço do seu coração e é Bella Loreto. José se emocionou com as imagens dele com a filhota, de apenas cinco anos de idade, e revelou que passou quase dois anos sem conseguir passar muito tempo com ela.

- A novela acabou na sexta-feira, e eu viajei com ela segunda, tive uma semana de férias com ela. Eu estou há dois anos trabalhando, então faz dois anos que eu não consigo viajar, ter um tempo a mais com a minha filha. Então foi tão especial, viajou só eu e ela para uma fazenda, lá em Minas. Ela é minha parceira, minha melhor amiga, meu turning point [ponto de virada], parece que justifica tudo na minha vida, meus maiores tropeços parecem que valeram à pena porque eu tenho ela. Ela é demais, já dá saudade.

Deixando o ator ainda mais emocionado, a apresentadora do matinal presenteou o ator com uma joia, que tem uma imagem dele com a filha, fruto de seu relacionamento com Débora Nascimento.

Para finalizar o programa a avó de Louro Mané pediu que o artista cantasse uma das músicas de Lui Lorenzo. O ator escolheu a canção Andei Pensando que segundo ele representa muito bem sua fase atual:

- O Lui se mistura muito comigo, acho que é o personagem mais parecido comigo, primeiro porque ele é artista e está sempre em dúvida entre uma coisa e outra, essa música aqui é o turning point [ponto de virada], ele começou lá no Joaninha Safadinha, se apaixono, amadureceu e essa música fala sobre ciclos e eu acho que eu estou passando por isso na minha carreira, como pai, na minha carreira.