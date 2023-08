Paolla Oliveira fala sobre a pressão estética e a decisão de não usar filtros em suas fotos

03/08/2023 | 13:11



Paolla Oliveira foi a convidada especial do programa Saia Justa na última quarta-feira, dia 2. Durante sua participação, a atriz falou sobre a pressão estéticia e a decisão de não usar mais filtros em suas fotos nas redes sociais.

Aos 41 anos de idade, Paolla confessou que só conseguiu abandonar os filtros quando estava se sentindo bem:

- Só consegui fazer esse pacto de não usar filtro quando já era uma realidade na minha vida. Já tinha me sentido sem lugar, ansiosa: Se eu estou assim, como estão as outras pessoas? Não quero! Preciso sair disso.

Segundo ela, é muito fácil se manter na zona de conforto quando é vista como referência de beleza:

- Tenho plena consciência que estava num lugar confortável, a perfeita, a linda, a maravilhosa, me colocaram num lugar que não fui eu que criei e fiquei aprisionada ali. Aí fiquei pensando, que se não tiver vontade de me mexer, a mesma pessoa que me colocou, vai falar: Ela não é boa o suficiente para estar ali. Aí você cai, sem estrutura, sem pensar e sem se questionar.

Para marcar presença na atração, Paolla apostou na transparência e, como já era esperado, chamou atenção de todos.