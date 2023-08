Tom Brady se torna coproprietário do Birmingham, da Inglaterra

03/08/2023 | 12:28



Lenda do futebol americano e aposentado desde fevereiro deste ano, Tom Brady se tornou coproprietário do Birmingham, tradicional clube de futebol que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês. Em vídeo publicado em suas redes sociais nesta quinta-feira, o ex-marido de Gisele Bündchen comunicou que se tornou acionista minoritário do clube, no qual exercerá o cargo de presidente do Conselho Consultivo.

"Estou sendo incorporado ao Birmingham City FC. Tenho muito o que aprender, mas sei algumas coisas sobre ganhar. Nos vemos no Saint Andrews Stadium, é hora de trabalhar. Vamos", disse. "Uma equipe não é nada sem a sua cidade. Os caminhos têm sido complicados, mas os fãs nunca deixaram de acreditar. Temos uma canção que diz que, aconteça o que acontecer, seguiremos reto até o final do caminho", completou.

Brady já investe no Las Vegas Aces, da WNBA, liga feminina de basqueta dos EUA, e está em fase de aprovação para colocar dinheiro também no time de futebol americano Las Vegas Raiders. No Birmingham, sua participação se dá por meio de uma parceria com a Knighthead Capital, consultora de investimentos que comprou 45,64% das ações do clube inglês em julho deste ano.

Em 2022, outros grupos mostraram interesse em comprar parte do time. Um deles era liderado pelo ex-atacante Maxi López, lembrado no Brasil por sua passagem pelo Vasco, e pelo empresário Paul Richardson. Eles chegaram a abrir negociação, mas não chegaram a um acerto. Depois, admitiram ter violado regras ao fazer uma proposta sem aprovação da EFL, associação responsável pela administração e regulamentação da segunda divisão inglesa

Fundado em 1875, o Birmingham tem como maiores feitos de sua história dois títulos da Copa da Liga Inglesa separados por quase cinco décadas. O primeiro foi em 1693 e o segundo em 2011. No mesmo ano que alcançou a conquista pela segunda vez, foi rebaixado para a segunda divisão e nunca mais voltou.