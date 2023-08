Eduardo marca o Paraná. E os craques retornam ao Pacaembu. Contam histórias. E o Memofut assinala mais gols.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/08/2023 | 07:45



Os encontros são mensais, sempre com belas atrações. Mês passado o convidado do Memofut foi o ex-jogador Eduardo, com passagens pelo Corinthians, São Paulo e Náutico. Neste sábado, a vinda do Paraná, que fez história na ponta-esquerda do Tricolor.

Em julho, o historiador Zeca Marques falou de Maradona. Neste sábado, um segundo tema será o futebol feminino, em tempos de Copa do Mundo.

O roteiro é revelado pelo professor Alexandre Andolpho Silva, coordenador do Memofut.

Começa o jogo

Texto: Alexandre Andolpho Silva

Segue a agenda da 155ª Reunião do Memofut, a ser realizada amanhã (5 de agosto) no Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller, s/nº).

8h30/9h. Aquecimento, com café da manhã.

9h/9h30. Comunicações iniciais, com Alexandre Andolpho (coordenador do Memofut).

9h30/11h. Bate-papo com Aira Bonfim, autora do livro “Futebol feminino no Brasil: entre festas, circos e subúrbios, uma história social (1915-1941)”.

Fruto da pesquisa de mestrado da autora, defendida em 2019 na FGV-RJ, o livro apresenta detalhes inéditos da relação das mulheres com o futebol no país até 1941, quando a sua prática foi proibida.

11h/11h30. Intervalo para café e foto.

11h30/13h. Bate-papo com o ex-jogador Paraná.

Ademir de Barros, o Paraná, teve passagens por São Bento, São Paulo, Tiradentes-PI, Operário-MS, Colorado, Londrina, Francana e Barra Bonita. O ponta-esquerda atuou pela seleção brasileira e esteve presente na Copa de 1966.

13h. Encerramento.

NOTA DA MEMÓRIA – Lembramos: as reuniões do Memofut são abertas a todos os interessados, graciosamente, com uma única exigência: gostar de futebol e de sua história.

Crédito das fotos 1 e 2 – Luiz Romano (divulgação)

Crédito da foto 3 – A Gazeta Ilustrada

Crédito da foto 4 – Blog: Meu Timão

TABELINHA. Os historiadores do futebol reunidos em 1º de julho: nos destaques, Zeca Marques, Paraná e Eduardo

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Bailes que deixaram saudades: réveillon, Carnaval, aniversário. Os bailes da Primavera.

Parabéns aos que permanecem ativos.

Em destaque, o Aramaçan, 93 anos a caminho do centenário e com baile marcado para o dia 26.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 4 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8456

MANCHETE – Acisa e Acid quere ação contra o IPMF.

ESTRADAS – Em construção a primeira etapa do túnel que unirá Imigrantes à Anchieta, em São Paulo.

MAUÁ – A Coordenadoria de Projetos Ambientais terá um ombudsman.

COMÉRCIO – Carrefour chega a São Caetano. Vai se instalar no bairro Fundação, na área antiga da Saad.

EDUCAÇÃO – O Sistema Educacional Singular incorporava a Organização Antares de Ensino.

EM 4 DE AGOSTO DE...

1888 – Matriz de São Bernardo envia carta aos jornais de São Paulo divulgando a festa de Nossa Senhora da Conceição da Boa Viagem.

1973 – São Caetano lança o Planesporte-73, visando ao desenvolvimento do esporte em todas as modalidades na cidade.

1978 - Têm início as obras do Hospital Regional de Clínicas do ABC, em Santo André, semente do atual Hospital Mário Covas.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 4 de agosto: Amarante (Piauí), Brusque (Santa Catarina), Caridade (Ceará) e São Domingos do Prata (Minas Gerais).

HOJE

Dia do Padre

São João Maria Vianney

4 de agosto

(França, 1786-1858). Padroeiro dos Sacerdotes.

Ilustração: Canção Nova