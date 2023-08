Iate usado pela Princesa Diana em seu último verão com vida bate e afunda no Mar Mediterrâneo

03/08/2023 | 12:10



Nos últimos tempos, o mar parece estar mais agitado do que o normal. Após o polêmico submarino da operadora de turismo OceanGate implodir, outro bafafá aconteceu nas águas salgadas. De acordo com o The Sun, o iate usado pela Princesa Diana em seu último verão com vida bateu e afundou no Mar Mediterrâneo.

A embarcação já pertenceu ao antigo namorado da mãe de Harry e William, Dodi Al-Fayed, e recebeu o nome de Cujo. Antes de naufragar, o iate teria batido em um objeto não identificado em Beaulieu-sur-Mer, na Riviera Francesa.

Ainda segundo o jornal, sete pessoas estavam presente, mas foram retiradas em botes salva-vidas e ninguém se machucou.