Cobertura vacinal da influenza chega a 47%

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



03/08/2023 | 11:39



Após três prorrogações da campanha de imunização contra a influenza, as cidades da região ainda não atingiram a cobertura vacinal ideal e apenas 47,2% do público prioritário está protegido. Rio Grande da Serra tem a menor porcentagem de contemplados (30,2%). De maneira geral, o Grande ABC não contraria as estatísticas estaduais e, por conta da baixa adesão, o Governo de São Paulo decidiu estender a distribuição do imunizante para a população acima de seis meses até o dia 31 de agosto. O objetivo é 90% de cobertura.

Em 2023, já foram registradas 222 mortes por complicações causadas pela infecção por Influenza, segundo a Secretaria da Saúde do Estado. “Os sintomas são coriza, tosse, dor de garganta, dor no corpo e febre alta. Em alguns pacientes, pode evoluir para um quadro mais grave de pneumonia viral e pode gerar óbito”, indica Francisco Gilberto Vasconcelos Monteiro, infectologista da franquia Clínica da Cidade.

Para ele, a baixa adesão à vacina é causada por diversos fatores, principalmente a divulgação de informações falsas. “Com a pandemia, as pessoas deixaram de se vacinar com outras vacinas, perderam o costume de frequentar os postos de saúde. Existe uma série de notícias controversas que criticam a vacinação da Covid-19 e isso reflete sobre outras imunizações que já são conhecidas há anos.”

A vacinação em grupos prioritários, como crianças, idosos e pessoas com comorbidades, começou em 10 de abril no Grande ABC. Três meses depois, no início de julho, quando o Estado anunciou a segunda prorrogação da campanha, a cobertura vacinal só tinha atingido 45%. Entre os grupos prioritários, povos originários que vivem fora de terra indígenas têm a menor adesão (3,89%). Em seguida, estão crianças (31,3%) e gestantes (37,4%).

O infectologista do Hospital São Luiz São Caetano, Natanael Adiwardana, mestrando em Ciências em Saúde Pública pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, reforça que o Brasil sempre apresentou alta adesão às vacinas, mas, depois da pandemia, as pessoas deixaram de lado os alertas das campanhas de vacinação.

“O tema se tornou cotidiano e muitas vezes a população deixa de considerar como algo urgente. A impressão causada é que, pelo fato da pandemia de Covid-19 ter recuado, as outras vacinas não são tão importantes assim. A informação de que tomar a vacina te deixa gripado também desestimula a vacinação. A imunização é composta por vírus inativados. Não vão causar a doença. As pessoas fazem essa falsa associação e isso prejudica as campanhas”, informa.

O período de incubação da influenza é de 7 a 10 dias e, diferente de um resfriado, pode deixar o infectado mais abatido, com sintomas mais severos. No Grande ABC, não é necessário agendar para tomar essa vacina, que está disponível em livre demanda nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Para ser imunizado, basta levar documento com foto e carteirinha de vacinação. São Caetano também oferece na USCA (Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente) na Rua Goitacazes, 301, Bairro Santo Antônio.