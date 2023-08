'Estava cansado', diz sertanejo Kauan sobre vídeo em que joga microfone no palco

03/08/2023 | 11:11



Após a viralização de um vídeo em que joga o microfone no palco durante uma apresentação em São Paulo, o cantor Kauan, da dupla Matheus & Kauan, se pronunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 2. Segundo o sertanejo, já faz um tempo em que ele vem lutando com as crises de ansiedade e com os ataques de pânico.

"Não tive uma atitude madura e profissional, quero pedir perdão por isso e dizer que não vai se repetir", disse. "Há algum tempo venho tratando minha ansiedade, minhas crises de pânico. Quem me acompanha sabe que eu não ando muito de avião, e eu estou tratando. Mas não é fácil lidar com traumas", relatou.

A dupla se apresentou no interior de São Paulo, na cidade de Tabapuã, no último sábado, 29. Durante o show, o cantor jogou o microfone que estava usando no chão do palco e saiu do local. "Nesse dia eu errei. Eu estava cansado, medicado para ansiedade e agi por impulso", pontuou Kauan.

"Isso não diminui meu amor pelo trabalho, meu amor pela música, meu respeito pelos meus fãs! Eu cheguei aonde estou por vocês. E a vocês devo essa explicação". Kauan continua e diz que se responsabiliza pelas escolhas que faz.

"A escolha de viajar sempre de carro, fazer mais de 5.000km por semana é minha, a responsabilidade de estar sempre nos meus compromissos é minha! Mas sinto que não tive quando deixei o palco e vocês."

Matheus comentou a publicação do colega e disse que sempre estará ao lado do amigo. "Pode acontecer com qualquer um meu irmão! Estarei sempre do seu lado pra todas as coisas! Você tem o maior coração que uma pessoa poderia ter e quem precisa saber, já sabe disso! Te amo além dos camarins e palcos dessa vida, pra sempre."