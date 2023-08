Após polêmica de José Loreto, Carolina Dieckmann brinca: Nunca deu em cima de mim

03/08/2023 | 11:10



Lucas Bissoli soltou o verbo sobre José Loreto após o ator mandar uma mensagem para sua namorada, Eslovênia Marques, a elogiando. Em resposta, o intérprete de Lui Lourenzo explicou que nunca teve a intenção de dar em cima de uma mulher comprometida e não sabia do status do relacionamento. Em meio à polêmica, Carolina Dieckmann decidiu brincar com a situação.

Amiga e colega de elenco de José na novela Vai na Fé, a atriz compartilhou no Instagram um clique em que os dois aparecem ao lado de Sheron Menezzes. Na legenda, ela brincou:

Postando essa foto roubada do Zé por motivo de: Não, ele nunca deu em cima de mim. Sim, tivemos uma parceria incrível. Nem me incluam nessa fofoca, que eu estou feliz demais! Beijão para geral.

Em resposta, Loreto deixou um comentário com exatamente o mesmo elogio que fez para ex-BBB:

GATA.