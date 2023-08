Carolina Dieckmann se emociona com mensagem de Preta Gil e revela início da amizade

03/08/2023 | 11:10



Carolina Dieckmann está se despedindo de sua personagem da novela das sete da TV Globo, Lumiar, e participou na manhã desta quinta-feira, dia 3, do Encontro. Mas é claro que ela não podia deixar de falar sobre outros assuntos super importantes, né?

Como toda quinta-feira é dia de relembrar, o programa resgatou uma antiga foto da atriz abraçadinha com Preta Gil. As duas são amigas há pelos menos 25 anos e não se desgrudam sempre que podem estar juntas. Relembrando como tudo começou, Carolina confessou que o match não foi instantâneo:

- Nós éramos amigas da Ivete [Sangalo] e eu acho que a gente tinha um pouco de ciúmes, de implicância quando ela estava com uma, quando ela estava com outra e ela sempre quis que a gente se conhecesse e a gente: Não, não quero conhecer ela. E aí teve um dia que a Ivete pregou uma peça em nós. Ela estava hospedada em um hotel no Rio [de Janeiro] e chamou a Preta, sem me falar, e me chamou, sem falar para a Preta. E aí, não teve jeito. A gente se apaixonou.

Sem poupar palavras, a atriz confessou que as duas são muito sinceras quando se trata de problemas na amizade e preferem resolver sempre que algo acontece. Mantendo uma conversa aberta, as duas se sentem confortáveis em dividir os seus sentimentos.

Logo após o discurso, Carolina não conseguiu conter as lágrimas ao assistir uma mensagem enviada pela amiga ao programa. Emocionada, a atriz caiu no choro ao ouvir as lindas palavras escolhidas pela cantora:

- Amor da minha vida, eu não tenho palavras para descrever o que você significa para mim, a profundidade, a leveza da nossa amizade, do nosso amor. Sem dúvidas você é um presente de Deus na minha vida. Eu tenho muito orgulho do que construímos juntas, uma relação baseada em amor, afeto, verdade e transparência. E ter você na vida é algo mágico, mas ter você nesses últimos oito meses, de muita luta que eu estou passando, é um acalento para o coração. Poder contar com você na adversidade, na dificuldade, não só nas inúmeras alegrias que tivemos na vida.

Lumiar e o fim de Vai Na Fé

Vivendo a reta final da novela das sete da TV Globo, a atriz também não poupou palavras para falar sobre os bastidores das gravações e como foi viver a Lumiar, uma advogada bastante intensa que já passou por poucas e boas.

- Foi uma montanha-russa para mim. A Lumiar me surpreendia a cada bloco. Cada vez que eu ia para o computador para ver o que estava descrito, o que eu ia gravar na semana seguinte, era uma reviravolta. Então é uma personagem que não me deixou ficar confortável em nenhum momento. Ela me desafiou do início ao fim da novela.

Analisando a trajetória da personagem, Carolina confessou que não imaginou que tantas coisas poderiam acontecer ao longo de toda a trama e todas as reviravoltas eram uma surpresa para ela também.

Com uma incrível sintonia com todo o elenco, Carolina confessou que a energia foi muito especial e todos os atores se davam muito bem fora de cena.

- Não é sempre que acontece. Não é uma regra para você ter um sucesso ou para você ter um bastidor legal. Mas, quando as duas coisas são legais, quando as duas acontecem com esse nível de verdade, de intimidade, de amor, de amizade, acontece o que aconteceu em Vai Na Fé.