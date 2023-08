Marcus D?Almeida vence atual vice-campeão olímpico e vai às quartas do Mundial de tiro com arco

03/08/2023 | 11:05



Primeiro colocado no ranking mundial de tiro com arco, Marcus D'Almeida confirmou o favoritismo em seus primeiros atos no Campeonato Mundial da modalidade, disputado em Berlim, na Alemanha. Privilegiado por sua posição na classificação, o brasileiro pulou as duas primeiras fases da competição do arco recurvo e estreou apenas na terceira, nesta quinta-feira, com uma vitória sobre o holandês Senna Roos. Em seguida, bateu o italiano Mauro Nespoli, atual vice-campeão olímpico, nas oitavas de final.

Os dois duelos foram vencidos com imensa superioridade de D'Almeida, que colocou 7 a 1 no placar contra ambos os adversários. Em plena evolução desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021, quando ficou em nono lugar após ser eliminado justamente para Nespoli - medalhista de prata na ocasião -, o carioca de 25 anos se consolida cada vez mais como esperança de medalha para o Brasil em Paris-2024.

"Eu não senti pressão por ser o número um do mundo. Para mim, é a mesma coisa: o arco, a flecha e o tiro. Eu só fiz o meu melhor, é só um número. Vamos tentar a medalha de ouro, eu gosto da pressão, a fase final é o meu lugar", disse o arqueiro brasileiro. "Eu acredito que posso representar o Brasil na Olimpíada e que nossa equipe pode alcançar a cota de vaga para os Jogos Pan-Americanos", completou.

O Mundial garante três vagas para a Olimpíada de Paris em cada categoria do tiro com arco. Mesmo se não ficar entre os três primeiros, Marcus DAlmeida não deve ter dificuldades para se classificar, pois o próprio ranking mundial, que ele lidera no momento, também vale para a classificação.

O brasileiro volta a competir apenas no domingo, quando serão disputadas as quartas de final, semifinais e final do Mundial. Ele terá de passar pelo sul-coreano Kim Je Deok, de 19 anos, para avançar à semi e brigar por um lugar na grande decisão.