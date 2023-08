Lizzo se pronuncia após ser acusada de abuso sexual por três ex-dançarinas: Não sou a vilã

03/08/2023 | 10:10



� eita atrás de vixe! Logo após ser acusada de abuso sexual e cárcere privado por três ex-dançarinas, Lizzo decidiu se pronunciar nas redes sociais e avisar que ela não é a vilã da história.

Estes últimos dias foram terrivelmente difíceis e esmagadoramente decepcionantes. Minha ética de trabalho, moral e respeito foram questionados. Minha ética de trabalho, moral e respeito foram questionados. Normalmente, escolho não responder a falsas alegações, mas elas são tão inacreditáveis â??â??quanto parecem e ultrajantes demais para não serem abordadas, escreveu.

E continuou:

Essas histórias sensacionalistas vêm de ex-funcionários que já admitiram publicamente que foram informados de que seu comportamento na turnê era inapropriado e pouco profissional. Como artista, sempre fui muito apaixonada pelo que faço. Eu levo minha música e minhas apresentações a sério porque, no final das contas, só quero lançar a melhor arte que represente a mim e aos meus fãs. Não estou aqui para ser vista como uma vítima, mas também sei que não sou a vilã que as pessoas e a mídia me retrataram nos últimos dias. Sou muito aberta com minha sexualidade e com minha expressão, mas não posso aceitar ou permitir que as pessoas usem essa abertura para me fazer parecer algo que não sou.

Por fim, a cantora abriu o coração e afirmou estar chateada com a situação envolvendo as três ex-funcionárias, Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez:

Estou magoada, mas não vou deixar que o bom trabalho que fiz no mundo seja ofuscado por isso. Quero agradecer a todos que estenderam a mão para me apoiar durante esse período difícil.