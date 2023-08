Da Redação



03/08/2023 | 09:55



Fica difícil para o cidadão compreender as razões que levaram os vereadores governistas a se articularem na sessão de ontem para barrar a votação de requerimento, de autoria de Julinho Fuzari (PSC), que questionava o prefeito Orlando Morando (PSDB) e o secretário Geraldo Reple Sobrinho (Saúde) sobre o destino dos R$ 150 milhões que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) garantiu que enviaria para socorrer a rede municipal de saúde. Manobras administrativas acabaram impedindo que o pedido de informações fosse apreciado. Com isso, crescem as especulações. E a população seguirá sem saber como o Paço está lidando com o dinheiro que é de todos os paulistas.



É natural que a opinião pública levante suspeitas sobre o zelo de Orlando Morando e Geraldo Reple com o erário depois que este Diário revelou rombo de quase R$ 200 milhões nas contas da Saúde, a despeito de o Orçamento da Pasta estimado para 2023 ser de R$ 1,2 bilhão. Apesar do montante, São Bernardo enfrentou uma das mais graves crises no setor, com o fechamento de leitos, demissão em massa de funcionários, filas intermináveis em consultórios e exames e prédios interditados por falta de manutenção – a UBS da Vila União, por exemplo, ficou parcialmente fechada de 31 de março até ontem porque havia o risco de o teto desabar na cabeça de funcionários e pacientes.



Diante de histórico desabonador dos dois gestores, nada mais necessário que a Câmara – cumprindo, aliás, uma de suas funções constitucionais – deite os olhos sobre os R$ 150 milhões anunciados por Tarcísio de Freitas em recente visita ao município, em 8 de julho. Que a dupla Morando e Reple detestam prestar contas de suas ações não restam dúvidas, depois de seis anos e meio de administração. Mas a movimentação dos vereadores são-bernardenses para impedir o acesso às transações que envolvem dinheiro do orçamento paulista suscita ao menos duas perguntas. O que há a esconder? Por que prefeito e secretário de Saúde temem tanto que se investiguem os caminhos do dinheiro?