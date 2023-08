HyperX lança no Brasil o headset gamer Cloud Stinger 2

Da Redação, com assessoria

A HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer, anuncia a chegada ao Brasil do headset Cloud Stinger 2. O novo produto oferece os já conhecidos conforto e durabilidade da marca, somados a uma tecnologia DTS Headphone:X Spatial Audio, para melhor espacialização de áudio 3D e precisão de localização. Leve e potente, é indicado para longas sessões de jogo e conversas com os amigos. Já está disponível no varejo brasileiro pelo preço sugerido de R$ 369,99.

O Cloud Stinger 2 tem drivers robustos de 50 mm que, combinados com a tecnologia de áudio espacial, criam um ambiente imersivo para o usuário. Além disso, conta com controles de áudio de fácil acesso no próprio fone de ouvido e um microfone flexível giratório, ideais para maior comodidade, redução de ruídos de fundo e melhor qualidade de transmissão de voz.

Como já é característico dos produtos Cloud Stinger, o novo headset também é versátil, entrega qualidade sonora e é leve, pesando menos de 300 gramas. Para máximo conforto, suas conchas auriculares têm espuma Memory Foam – que se adapta ao formato das orelhas dos usuários – e podem ser giradas em até 90 graus, facilitando o ajuste do periférico ao redor do pescoço durante as pausas.