Eliminação na Copa do Mundo marca o fim da era Marta

João Tollotti

Especial para o Diário



03/08/2023 | 09:37



A rainha Marta disse adeus à Seleção Brasileira. Após o empate por 0 a 0 contra a Jamaica nesta quarta-feira (2), que resultou na precoce eliminação do Brasil da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, a atleta anunciou sua despedida.

Com 37 anos, Marta encerra sua participação em Mundiais com 23 jogos e 17 gols, sendo a maior artilheira em Copas do Mundo das duas modalidades, masculina e feminina. A atleta disputou um total de seis edições de Copa e não conquistou a tão sonhada taça.

Quem assistiu este último jogo, viu uma seleção com problemas, sobretudo na criação de meio e ataque. A amarelinha quase não conseguiu ameaçar o gol jamaicano e teve uma postura apática durante os 90 minutos.

No pós-jogo, Marta relatou como ela vê o futuro da seleção. “Não era, nos meus piores pesadelos, a Copa que sonhava. É só o começo, brasileiros pediam renovação, está tendo a renovação, a única velha sou eu e talvez a Tamires perto de mim. A maioria do time é de meninas talentosas com um caminho enorme pela frente, eu termino aqui, mas elas continuam”, desabafou.

TAMIRES

Outra jogadora que demonstrou sinais de despedida foi a veterana lateral-direita, Tamires. A atleta que já disputou três Copa do Mundo, está com 35 anos e acredita ter sido sua última participação em Mundiais. “Para fazer a lateral é preciso estar fisicamente muito bem, sei que depois dos 30 anos é ano após ano. Com 39 vai ficar difícil de jogar uma Copa do Mundo. Espero fazer parte de outras formas, talvez não no campo, mas de uma forma que eu possa ajudar o futebol feminino, porque ele mora no meu coração e isso não vai morrer nunca”, comentou.

A Seleção Brasileira feminina não tem compromissos previstos nesses últimos cinco meses do ano. Esse período, agora, deve servir para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) repensar o futor da amarelinha.