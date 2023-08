Barnivore: site aponta quais bebidas alcoólicas são veganas

Bianca Bellucci

Do 33Giga



03/08/2023 | 08:57



Bebidas alcoólicas podem conter ingredientes de origem animal. Por um lado, laticínios, mel e mais podem fazer parte da receita final. Por outro, no processo de filtragem antes do engarrafamento, as empresas podem usar itens como isinglass (bexiga de peixe), gelatina, clara de ovo e conchas do mar. Como esses produtos, geralmente, não aparecem no rótulo, quem é vegano deve perguntar diretamente ao fabricante – ou checar o site Barnivore.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O Barnivore é um site colaborativo norte-americano que contempla um banco de dados com mais de 57 mil bebidas catalogadas. Seu objetivo é informar quais cervejas, vinhos e destilados são veganos. As informações são pedidas diretamente para a companhia e verificadas duas ou três vezes pela comunidade.

Na prática, para saber se uma bebida é vegana, basta acessar o site e digitar o nome do produto. Em seguida, ele vai informar se é ou não Vegan Friendly. O selo indica que o rótulo não foi testado em animais, não possui nada de origem animal em sua composição e é produzido de maneira que não agride o meio ambiente. A plataforma também traz informações da empresa, como e-mail e endereço, a data da última verificação e outros dados.

O 33Giga realizou buscas por algumas marcas queridinhas entre o público nacional. Skol, Catuaba Selvagem, Heineken, Bombay e Budweiser, por exemplo, são veganas. Smirnoff e Johnnie Walker, no entanto, não são. Outras fabricantes como Brahma e Cachaça 51 não estão listadas, mas é possível questionar a companhia sobre os métodos por meio deste link e aumentar ainda mais a lista do Barnivore.