Indignada, Anitta solta o verbo: - Não admito que falem que venci na vida por causa de um homem

03/08/2023



Sem papas na língua, Anitta não deixa nada barato. Na última quarta-feira, dia 2, a cantora iniciou uma live no Instagram e se indignou ao ver comentários machistas sobre o seu namoro com Simone Sussina. Isso porque os internautas escreveram que ela venceu na vida por estar com um homem bonitão.

- Meu boy postou fotos comigo e eu estava olhando os comentários das pessoas: Nossa, a Anitta venceu muito na vida. Ela sabe que venceu. Eu venci na vida por causa de um boy? Dá um tempo. Cinquenta mil anos de estrada me f***o, fazendo acontecer, quebrando recordes, sendo a primeira fazer tudo, e eu venci na vida por causa de um homem? Pelo amor de Deus, vai, escreveu.

E completou:

- Eu não admito que falem que venci na vida por causa de um homem. A sociedade precisa parar de impregnar isso na cabeça das mulheres. Ninguém quer assumir ela. Eu é que não queria! Eu venci na vida, porque eu arrasei! Eu venci na vida, porque eu trabalhei igual jumenta por 12 anos, quebrei recordes e fiz coisas que ninguém fez no país inteiro. Tirei minha família da pobreza, gerei empregos, me sustentei. Por isso venci na vida, não é por causa de boy.