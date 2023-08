Em evento em Sto.André, Amyr Klink afirma que as crises incentivam a inovação

Gabriel Rosalin

02/08/2023



Para se lançar em uma travessia marítima ou no mundo dos negócios é preciso organização, planejamento, foco e equilíbrio. Essa foi a mensagem passada pelo navegador, escritor e empresário Amyr Klink, que encerrou o 5º Meeting Empresarial de Santo André, realizado nesta quarta-feira (2), no Cine Theatro Carlos Gomes. Antes dele, falaram o secretário de do secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Jorge Lima; o co-fundador do site Buscapé e sócio-fundador da Domo Invest, Rodrigo Borges; e o presidente da Bridgestone para a América Latina Sul, Vicente Marino. Além do prefeito Paulo Serra (PSDB), que iniciou os debates, e o secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos do município, Evandro Banzato. Segundo a Prefeitura, 750 pessoas participaram do evento.



“É muito bacana estar aqui em uma cidade que pensa seu futuro para daqui a 30 anos. Empreender não é construir empresas ou fazer produtos. Empreender é construir uma história. E vocês, nesse momento, estão construindo uma história”, disse, Klink, destacando o projeto Santo André 500, que traça um plano de metas para quando o município chegar a meio século de existência, em 2053.



Klink falou sobre as suas experiências e ressaltou que, nas travessias, enfrentou mais problemas quando o mar estava calmo do que quando as águas estavam agitadas. “São as crises que incentivam as boas ideias”, afirmou durante a palestra.



O presidente da Bridgestone, Vicente Marino, falou sobre os resultados da empresa em Santo André e no País. “Posso dar minha palavra que o melhor ainda está por vir”, garantiu o executivo, destacando que a cidade é uma das principais produtoras de pneus de caminhão do mercado latino-americano e abriga uma das quatro fábricas da marca no Brasil.



O secretário Jorge Lima destacou os vários setores econômicos que atuam na cidade. “Existe a indústria da construção, do turismo, do atacado e do varejo, e Santo André está fomentando todos esses segmentos”, afirmou.



O prefeito Paulo Serra foi na mesma linha e afirmou que a cidade deixou de ter apenas vocação industrial e passou a ter grande desenvolvimento nas áreas de serviços e tecnologia. “No primeiro ano de gestão, a cidade registrou cerca de R$ 54 milhões de investimentos privados, valor que chegou a R$ 848 milhões no ano passado. Isso deixa muito claro que a gente está no caminho certo”, declarou.



Outro tema discutido no evento foi o empreendedorismo digital e as novas tecnologias. Rodrigo Borges, co-fundador da empresa Buscapé, diz que as cidades de todo o Brasil precisam fomentar o número de startups e priorizar a inovação. Além disso, é necessário adotar o modelo de “cidade inteligente”. “A iniciativa pública é um fomentador, mas quem ‘faz’ são os empresários e os empreendedores. O fato deste evento estar em sua quinta edição mostra que a iniciativa foi muito bem recebida e é muito importante para o fomento do empreendedorismo”, declarou.